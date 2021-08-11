المتابع لأخبار كورونا المستجد في العديد من الدول خصوصا تلك التي أعلنت انتصارها في معركتها مع الفايروس واحتفت بالقضاء عليه، ظهرت بوادر تلوح بالأفق بالعودة إلى مربع الصفر.

فالصين التي أشيد بها في كبح الوباء واتخذت من «صفر كوفيد» إستراتيجية لمكافحة الجائحة وتمكنت بالفعل من خفض عدد الإصابات المحلية إلى الصفر تقريبا، ما أتاح لها العودة للحياة الطبيعية إلى حد كبير، حيث عاد الناس للتجمع في المهرجانات الموسيقية والأحداث الرياضية، فيما ظلت الحدود تحت وطأة قيود مشددة.

إلا أن المفاجأة كانت أمس (الثلاثاء)، حيث بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا في الصين أعلى مستوى له في سبعة أشهر بعد العثور على بؤرة في مركز فحوصات، ما أدى إلى ارتفاع الأرقام على خلفية انتشار المتحورة دلتا، حيث أعلنت السلطات الصحية 143 إصابة جديدة، بينها 108 مصدرها محلية العدوى، مما أدى إلى استنفار السلطات وإعلان قرارات إغلاق محلية واختبارات واسعة النطاق وقيود على السفر، فيما أظهرت مقاطع فيديو قيام السلطات المحلية في مدينة تشنغتشو الصينية أكثر من 680 شاحنة وهي تعقّم مايقارب 1700 من شوارع المدينة بعد تسجيل عدد من حالات المؤكدة المصابة بالفايروس فيها.

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية التفشي الحالي وانتشاره بأنه الأخطر منذ ظهور كوفيد-19 في نهاية 2019 في مدينة ووهان.

كما أنه توجد العديد من الدول كتلك الواقعة في جنوب شرق آسيا كانت قد أبلغت العام الماضي عن عدد قليل فقط من الحالات، بينما حاليا تفشى الوباء فيها بشكل كبير وسجلت أرقاما قياسية في عدد الإصابات والوفيات وعادت إلى إجراءات الإغلاق الصارم كما هو الحال في إندونيسيا.

هذا الفايروس العنيد وتحوراته الذي ينتشر بسرعة واضحة معدٍ بنسبة تراوح بين 60 % و200 %، أي أكثر من السلالة الأصلية التي تم تحديدها لأول مرة في ووهان، وهو ما أثار التساؤلات حول إستراتيجية «صفر كوفيد» هل تصمد في مواجهة السلالات الأكثر قدرة على الانتشار؟!

يرى خبراء في الشؤون الصحية أن تسريع عملية التطعيم لتحقيق مناعة القطيع سيدفع الكثير من الدول إلى الاستغناء عن إستراتيجية صفر كوفيد، كسنغافورة التي كانت قد بدأت التعامل مع جائحة كورونا لدى ظهورها وفق إستراتيجية «صفر كوفيد» للقضاء على الجائحة، حيث أكد مسؤولو الصحة في البلاد في الشهور الأخيرة أنها سوف تنتقل إلى إيجاد وسيلة للتعايش مع وباء كوفيد.

وأضافوا أن تحقيق هذه الغاية هو عن طريق التطعيم الجماعي، من خلال استهداف 80% من تعداد سكان الدولة البالغ 5.7 مليون نسمة.

وبدأت بالفعل الحكومة السنغافورية بتخفيف إجراءات كورونا في البلاد في 10 أغسطس وشمل:

السماح بتناول الطعام داخل المطاعم لمن أكمل جرعات اللقاح المضاد لفايروس كورونا، والسماح بوجود مجموعات يصل عددها لـ 5 أشخاص، والسماح بدخول العمالة الأجنبية وذويهم ممن تلقوا جرعات لقاح كاملة.

ويعتقد العديد من الخبراء أن إستراتيجية «صفر كوفيد» ليست مستدامة، إذ لا يمكن لأي دولة البقاء معزولة عن العالم إلى الأبد وستتجه جميع البلدان في الانفتاح على العالم مرة أخرى، وستكون أكثر مرونة في التعامل مع إصابة بعض الأشخاص بالفايروس.