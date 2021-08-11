شهد أول أيام العام الهجري الجديد 32 مولودا ومولودة في الطائف، حيث كشفت سجلات مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل قدوم هذا العدد إلى الحياة، مع تفوق ذكوري في عدد المواليد. وبلغ عدد الذكور 19 مقابل 13 إناثا. وأشار المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان إلى أن حالات الولادة الطبيعية سجلت 75% والبقية قيصرية، وأكد أن جميع المواليد بصحة وسلامة. ولفت إلى أن من بين المواليد طفلا غير سعودي.. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى النساء والولادة يعد من المستشفيات الحديثة والمتطورة، ويتسع لـ300 سرير، بينها حضانة، وعناية مركزة للأطفال، كما جهز بأحدث التجهيزات الطبية واللوجستية، ويضم كوادر بشرية مؤهلة في مختلف التخصصات.