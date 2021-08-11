هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال لقائه أمس، اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، بحصوله على الميدالية، وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.فيما عبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين عموما، والمهتمين بلعبة الكاراتيه خصوصا؛ ما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.حضر اللقاء وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.