بالعودة الآمنة.. رسمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف خارطة الطريق لتأدية الرسالة التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، وجعلت منها شعارا للميدان التعليمي في الإدارات ومكاتب التعليم الداخلية والخارجية، يؤدي بها المعلمون والمعلمات بكل إخلاص وتفانٍ عمليات التعليم والتعلم وفق أحدث الأساليب التربوية وطرق التدريس المناسبة لتعليم الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية، والاستعداد الأمثل لكافة القوى التعليمية والإدارية والتقنية لتلبية الاحتياجات وتبديد العوائق والعقبات في العمل، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تسمح بالعطاء لكافة المدارس للبنين والبنات، واستخدام الطرق الناجعة في الأمن والسلامة والبيئة الصحية التعليمية الملائمة لحماية الميدان التربوي من الأمراض والفايروسات، بعد توفير كافة التجهيزات والأدوات المتعلقة بها، لتكون انطلاقة العام الدراسي متوشّحة بالجد والاجتهاد للدارسين.نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في الفترة الماضية 7 مبانٍ مدرسية تخدم 4 آلاف طالب وطالبة ومجهزة بكافة التجهيزات الحديثة والأثاث المدرسي لتهيئة البيئة المثلى و3 صالات رياضية وملعبي كرة قدم بعشب رياضي، بقيمة إجمالية 44 مليونا و300 ألف ريال، كما تم الاستغناء عن 6 مبانٍ مستأجرة بلغت قيمتها الإيجارية 830 ألف ريال سنويا.وأبرز المشاريع:1- ابتدائية بدر للبنين بالحوية2- الابتدائيتان السادسة والعاشرة بنات بالحوية3- الابتدائية الـ19 للبنات بالرويدف4- المدرسة المتوسطة المحدثة للبنين بالوسام5- الثانوية الـ33 بنات بالشرفية6- ابتدائية ثقيف للبنين بالواسط (عدي بن حاتم الابتدائية)7- ابتدائية ومتوسطة الحمة بنات.تطبق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في العام الدراسي مدارس الطفولة المبكرة، إذ بلغ عددها 89 مدرسة وعدد طلاب الصفوف الأولية (بنين) في مدارس الطفولة المبكرة 12600 طالب، وعدد مدارس البنات التي تم نقل طلاب الصفوف الأولية إليها 56 مدرسة بنات، ومدارس البنين التي تم تحويلها إلى مدارس الطفولة المبكرة 31 مدرسة بنين، وتمكنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف من الانتهاء من تنفيذ إعادة تأهيل أحد المباني المستلمة من جامعة الطائف من شركة تطوير للمباني TBC وتحويله إلى مركز للطفولة المبكرة يحتوي على (٣٠) فصلا ويستوعب (٩٠٠) طالب وطالبة للاستغناء عن 3 مبان مستأجرة، وتنفيذا لرؤية وزارة التعليم لإنشاء مراكز للطفولة المبكرة قامت الإدارة العامة في تعليم الطائف وشركة تطوير المباني TBC بتعديل 26 مدرسة وتحويلها لمراكز طفولة مبكرة تستوعب (١٣٢٠) طالبا وطالبة، وستكون جاهزة مع بداية العام الدراسي إلى جانب تنفيذ روضات ملحقة ومرفقاتها بعدد (10) مدارس يستفيد منها (870) طالبا وتم استلامها وستكون جاهزة للعام الدراسي، فيما بلغ العدد الإجمالي لرياض الأطفال 154 روضة.واستطاعت الإدارة العامة للتعليم بالطائف الاستغناء عن 31 مبنى مستأجرا نتيجة تطبيق الطفولة المبكرة وتشغيل المشاريع الحكومية الجديدة، بقيمة إيجارية تقدر بنحو 7 ملايين ريال تقريبا.شرعت إدارة التعليم بمحافظة الطائف منذ وقت مبكر في عملية ترحيل المقررات الدراسية للمكاتب الخارجية والداخلية (بنين وبنات) لضمان بداية جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد، وشملت عملية الترحيل مقررات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنين والبنات، ولضمان وصولها إلى المدارس قبل انطلاقة الدراسة ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، وسخرت الإدارة كافة إمكاناتها الآلية والبشرية لضمان عملية ترحيل ناجح ومتميز. وبالرغم من تمتع قادة وقائدات المدارس بإجازتهم النظامية بادر قادة وقائدات المدارس في تعليم الطائف باستلام مخصصاتهم من المقررات الدراسية لطلابها وطالباتها استعدادا لعام دراسي أمثل ومميز.أعدت الإدارة العامة للتعليم بالطائف حزمة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لهذا العام في مرحلتها الرابعة، تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية. وبلغ عدد البرامج التدريبية الصيفية لهذا العام 121 برنامجا تدريبيا، منها 92 برنامجا تدريبيا لدى البنين و29 برنامجا لدى البنات وتستهدف نحو 10 آلاف متدرب ومتدربة، يقدمها نخبة من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات المؤهلين، وتشير الإدارة العامة للتعليم بالطائف إلى الإقبال الكبير من المتدربين والمتدربات على الالتحاق بالبرامج التدريبية والاستفادة منها نتيجة للتنويع والابتكار والتجديد في الحقائب التدريبية والتنوع الشامل لمجالات عدة.وتنفذ إدارتا التدريب والابتعاث هذه البرامج التدريبية بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بهدف تحقيق عدة مستهدفات منها التثقيف المهني لتطوير الأداء التعليمي في بيئات تدريبية محفزة أثناء الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية لتحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترات وبما ينعكس إيجابا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، وكذلك تلبية الاحتياج المهني للمعلمين وتحقيق التنوع لكافة الفئات التعليمية المستهدفة، إضافة إلى أن البرامج تتيح مجالات مختلفة ونوعية للتطوير المهني التعليمي وغيرها من المستهدفات. كما تعد فرصة سانحة للمعلمين والمعلمات لاكتساب النمو المهني وتطوير الأداء واستثمار أوقات فراغهم في الصيف وتطوير أدائهم وزيادة المعرفة وتمهين المعلم.في ما يتعلق بجهود الإدارة للوقاية من فايروس كورونا بادرت الإدارة منذ وقت مبكر بتنظيم حملة لتطعيم منسوبيها ومنسوباتها بلقاح كورونا بالتعاون مع صحة الطائف، وخصصت صحة الطائف مسارا لتطعيم الطلبة بمركز اللقاح الرئيس بجامعة الطائف.وفي مبادرة تشاركية بين الإدارة العامة للتعليم بالطائف وجامعة الطائف خصصت الجامعة مسارا لتطعيم طلاب وطالبات التعليم العام بمركز الخدمات الطبية بجامعة الطائف، استعدادا للعودة الحضورية الآمنة للعام الدراسي الجديد.وشهد المركز إقبالاً كبيراً من الطلبة للحصول على اللقاح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والكوادر الطبية والفنية والإدارية التي سخرتها جامعة الطائف لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الطلبة من الفئة العمرية المحددة للقاح من 12-18 عاما للحصول على الجرعتين من اللقاح استعداداً للعودة الآمنة للدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.كما عملت إدارة الشؤون الصحية المدرسية على توفير عدد كبير من أجهزة قياس درجات الحرارة إضافة إلى توفير أكثر من مليون كمامة، وتجهيز ٨٣٢ عيادة صحية في المدارس وتوفير كافة مستلزماتها الضرورية، وتكليف مرشدين ومرشدات صحيين لهذه العيادات لاستقبال الحالات المرضية داخل المدارس. وتواصل الإدارة جهودها التوعوية من خلال حسابات الإدارة الرسمية وحسابات المكاتب والمدارس لحث طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمبادرة للحصول على جرعتي لقاح كورونا لضمان عودة آمنة وحضورية للعام الدراسي الجديد.ضمن استعدادات الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف للعام الدراسي الجديد 1443هـ بادرت الإدارة بأعمال النظافة والصيانة لمدارس البنين والبنات بالطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا لتوفير بيئات صحية وجاذبة وآمنة للطلبة، وبلغت المدارس المشمولة بعقود الصيانة نحو 947 مدرسة، فيما بلغت المدارس المشمولة بعقود النظافة 1076 مدرسة.ويتابع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ميدانيا ومساعده للخدمات المساندة ومدير إدارة التشغيل والصيانة وعدد من اللجان والمهندسين أعمال النظافة والصيانة التي تتم بالمدارس للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لعودة منسوبيها لبدء العام الدراسي الجديد. والتأكيد على مؤسسات النظافة والصيانة على مواصلة أعمالها حتى الانتهاء من صيانة وتنظيف وتعقيم جميع مدارس البنين والبنات بالمحافظة.جهزت الإدارة العامة للتعليم بالطائف أسطولا من حافلات النقل التعليمي بالتعاون مع شركة تطوير للنقل التعليمي لتقديم خدمة النقل التعليمي لطلاب وطالبات التعليم العامة وطلبة التربية الخاصة المسجلين في النظام، بهدف توفير وتقديم خدمات مريحة وآمنة وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، وتوفير تغطية شاملة لخدمات مريحة وذات موثوقية للمستفيدين. وتعمل الإدارة ممثلة في إدارة خدمات الطلاب على تحديد 3 مواقع للتعريف بحافلات النقل المدرسي ومستوى الجاهزية لتوعية الأسر بتسجيل أبنائهم الطلبة في خدمة النقل التعليمي، وشملت المواقع شارع الخمسين الفاصل بين سوق جوري مول وتيرا مول وكذلك حديقة الردف وشارع الستين بالحوية.