استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، بمقر إقامته، أمس (الثلاثاء)، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله، لفخامة رئيس الجمهورية اليمنية، وتمنياتهما بموفور الصحة لفخامته، ومزيد من التقدم والاستقرار للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق، كما أكّد سموه على الروابط الأخوية العميقة، التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين، وهو الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات المملكة، ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز.

‏حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع، هشام بن عبدالعزيز بن سيف.