تدخلت العناية الإلهية في إنقاذ شاب سقطت سيارته في وسط حفرية بمدخل حي العنود بالطائف بعد انهيار الاسفلت وتكوين حفرة كبيرة وسط الشارع بسبب رداءة تنفيذ المشروع الذي لم يمض عليه 3 أشهر.

وكان الشاب يقود سيارته متجها إلى منزله في الحي، وتفاجأ بانهيار في موقع مشروع تم الانتهاء منه، لكن بسبب رداءة تنفيذ المشروع انهار الاسفلت مما تسبب في تلفيات في سيارة الشاب. وباشر الحادث مرور الطائف فيما تواجدت إحدى الشركات لردم موقع الانهيار.

وكشف مصدر في أمانة محافظة الطائف أن الشركة مسؤولة عن إعادة الموقع وردم الطريق، وعن التعويض ذكر أن المتضرر يقوم بإثبات تلفيات السيارة للرفع إلى الجهات ذات الاختصاص.