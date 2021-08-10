تفقد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي، اليوم ميدان الطائف الذي يحتضن فعاليات مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة.

ووقف على جميع الاستعدادات التنظيمية والخدمات المقدمة لجميع المشاركين، في سبيل إبراز هذا الحدث العالمي في أكمل صورة، خاصة وأنه يحمل اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي رفع هذه الرياضة العريقة عالمياً.

من جهته تتواصل أجواء المنافسات النديّة بين المشاركين في سباقات الفترة الصباحية والمسائية في ظل مشاركة عدد كبير من ملاك الهجن محلياً وعالمياً.

ويتضمن مضمار المنافسات والبالغ طوله 10 كيلو مترات، 7 مسارات مسفلتة، 3 منها مخصصة لملّاك الهجن من الداخل، ومسار للإعلاميين والقنوات الناقلة، و3 مسارات إضافية للملاك خارج المضمار، ويبلغ عَرْض المضمار عند خط البداية «نقطة الانطلاق» 40 مترًا، و12 مترًا عند خط النهاية.