صُنّفت السعودية من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ لعام 2021م، معتمدةً على وعي المواطن والمقيم في إنجاح وتنفيذ خططها.

وأوضح تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2021 عن مكافحة وباء التبغ في المملكة العربية السعودية، أن تصنيف المملكة جاء نيجة لعدة عوامل، أبرزها تقديم الخدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين، وتطبيق كل السياسات لمكافحة التبغ.

وحصلت السعودية على تقييمات عالية لجهودها في تطبيق السياسات الصحية وهي، وضع الرسائل الصحية على علب السجائر، ونشر الحملات الإعلامية الضخمة لمكافحة التبغ، ومنع شركات التبغ من الإعلانات والدعم التجاري.

يُشار إلى أن نسبة التدخين انخفضت من 22.7% إلى 17.5% عالمياً.