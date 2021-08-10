أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» مذكرة تعاون في مجال رعاية الموهبة والإبداع والتميز، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.ووقع مذكرة توأمة العمل في اكتشاف دعم ورعاية الموهوبين على مستوى المملكة التي تستمر ثلاث سنوات رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.وتتضمن مجالات التعاون بين الطرفين استضافة الملتقيات العلمية التي تقيمها «موهبة» في مدن الهيئة الملكية، وتدريب الطاقم التعليمي للهيئة، وتطبيق بعض برامج «موهبة» التعليمية في مدارس الهيئة الملكية، وتقديم الاستشارات التربوية والتعليمية.وبموجب مذكرة التعاون سيتم تسجيل وقبول المرشحين من طلاب الهيئة الملكية في برامج موهبة الإثرائية وبرامج فصول موهبة، وتمكينهم من المشاركة في المسابقات العلمية والأولمبيادات الدولية، وتوفير التدريبات اللازمة لهم، والكوادر البشرية المؤهلة للإشراف عليهم، وإعداد المدربين المعتمدين في كافة البرامج التدريبية والتعليمية، وتقديم الاستشارات التربوية والتعليمية في مجال التعرف على الموهوبين وأساليب رعايتهم. كما سيتعاون الطرفان في مجالات الإعلام والتسويق لنشر برامج الشراكة، والدورات التدريبية، وتبادل المعلومات والزيارات لتفعيل بنود المذكرة بما يحقق الأهداف المشتركة.