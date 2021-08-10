‏دعت الصحة جميع الطلاب والطالبات «الفئة العمرية من ١٢-١٨» إلى المسارعة لحجز موعد لأخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العودة حضورياً للعام الدراسي القادم تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفايروس ومتحوراته سريعة الانتشار، مشيرةً إلى توفر المواعيد في كافة مراكز اللقاحات.

وأضافت أنه استمراراً للشراكة والتكامل مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ووزارة الصحة وهيئة الحكومة الرقمية، تم إطلاق «أولوية حجز موعد» عبر تطبيق (توكلنا) تتيح للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم اختيار تاريخ الموعد، وفترة الموعد المناسبة لهم، حتى وإن لم تكن متاحة، إذ يتم تحديد الموقع الأقرب بناء على المواعيد المتوفرة لدى وزارة الصحة، للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، بما يمنح أولوية للفئات المستهدفة في الحصول على لقاح كورونا قبل عودة الدراسة حضورياً في 29 أغسطس الجاري.