أعلنت جامعة طيبة أن الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفايروس كورونا.. هو شرط لعودة الدراسة حضورياً لجميع مراحلها الدراسية: دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا، للعام الجامعي 1443هـ، تحقيقا للجوانب الصحية وتكاملها لدى جميع الطلاب والطالبات، وطبقاً للتوجيهات الصادرة في ذات الخصوص من وزارة التعليم ووزارة الصحة.

وحث رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني جميع الفئات المشمولة من الطلاب والطالبات ومنسوبين الجامعة على الإسراع لاستكمال جميع الجرعات من اللقاح، قبل بدء العام الدراسي في 21 محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021.

وقد خصصت الجامعة مركز لقاحات مضاد لفايروس كورونا في المركز الرئيسي بمقر الجامعة (المبنى الدائري)؛ تسهيلا لجميع المنسوبين والطلاب والطالبات وذويهم.