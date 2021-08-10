كشفت السفارة الفرنسية في الرياض، أن الجواز الصحي الفرنسي متوفر حاليا لكل السياح الذين تلقوا جرعات لقاحات كورونا ويرغبون بالسفر إليها.

ووأوضحت السفارة أن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أعلنت أنها وضعت آلية محددة تسمح للسيّاح الأجانب الّذين تلقّوا أياً من اللقاحات المعترف بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (AEM) أو ما يعادلها، بالحصول على جواز صحّي صالح داخل الأراضي الفرنسية.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه ستتم إتاحة هذه الآلية في البداية للسيّاح الأجانب غير الأوروبيين الموجودين على الأراضي الفرنسية أو الّذين سيصلون قبل 15 أغسطس. وسيتم التعامل مع الطلبات التي تلي هذا التاريخ في وقت لاحق.

وأفادت بأن وزير الدولة المسؤول عن السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرنكوفونية في وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست لوموان قال «وضعنا آلية محدّدة تسمح للسيّاح الأجانب غير الأوروبيين الموجودين على أراضينا، بالحصول على رمز QR يقوم مقام جواز صحّي. يمكن للسيّاح الأجانب أن يقدّموا طلباتهم. للحصول على رمز QR، من خلال إرسال رسالة على البريد الالكتروني، مع إثبات تلقّي اللقاح، والهويّة، وتعبئة نموذج الطّلب الذي يمكن تحميله وتذكرة الطائرة».

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تقديم طلب الحصول على الجواز الصّحي للسيّاح الأجانب ممن تلقوا اللقاح بحسب الشروط التالية:

• أن يكون عمر السائح 18 عاما فأكثر (حتى 30 سبتمبر 2021 لا يُطلب الجواز الصحّي للقاصرين من 12 إلى 17 سنة؛ وإضافة إلى ذلك، القاصرون دون 12 سنة غير ملزمين بالحصول على جواز صحّي).

• أن يكون قد تلقّى لقاحاً معتمداً من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (AEM) أو ما يعادله أو أن يكون لديه إثبات بمراحل التطعيم الكاملة.

• أن يكون قد تلقّى اللقاح خارج دول أعضاء الاتحاد الأوروبي وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج والمملكة المتحدّة وسويسرا.

وتابعت أنه للاستفادة من هذه الآلية، فعلى الأشخاص الراغبين بالتقديم إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني مرفقة بالوثائق التالية بإحدى الصيغ (pdf أو jpg أو png): شهادة التطعيم بحسب قواعد بلد الإقامة، تظهر مراحل التطعيم بالكامل، مع لقاح معترف به من وكالة الأدوية الأوروبية أو ما يعادله، جواز سفر ساري الصلاحية، تذكرة السفر جواً ذهاباً وإياباً، نموذج الطلب الذي يمكن تحميله عبر مواقع France Diplomatie والسفارات والقنصليّات، منوهة إلى أنه لن يتم قبول الطلبات غير المكتملة.

وأوضحت أن عناوين البريد الالكتروني التي يمكن إرسال الطلبات إليها هي كالتالي: للقادمين من الولايات المتحدّة (area1.covid-pass@diplomatie.gouv.fr)، للقادمين من كندا (area2.covid-pass@diplomatie.gouv.fr)، للقادمين من كلّ الدّول الأخرى (area3.covid-pass@diplomatie.gouv.fr)، ولتسهيل معالجة الطلبات، دعت إلى إرسال عنوان الرسالة بالشكل التالي: (بلد الإقامة / الاسم الكامل)، مبينة أنه ما إن تتم معالجة الطّلب سيتم إرسال رمز QR، ويمكن طباعته على ورقة أو تقديمه رقمياً وليس لديه مدّة محدودة.

ونبهت إلى أنه يمكن الحصول بصورة دوريّة على جواز صحّي تقتصر مدّته على 72 ساعة بناءً على نتيجة فحص سلبية، أما بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقّوا اللقاح، فيجب أن تكون بحوزتهم نتيجة فحص سلبية لأقل من 72 ساعة للمشاركة في النشاطات التي تخضع للجواز الصّحي (المطاعم والمتاحف والفعاليات الكبرى وغيرها).