أعلنت وزارة الخارجية توفر 5 مناصب قيادية لدى منظمة الأمم المتحدة للجنسين، وذلك حرصا منها على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وأوضحت أن تفاصيل المناصب كالتالي:

• مدير الشؤون السياسية لدى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى (المرتبة D-2، ومقر الوظيفة نيروبي) ورابط التقديم https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=160322&Lang=en-US، وينتهي التقديم في 27 أغسطس 2021،

• نائب مدير الشؤون السياسية لدى مكتب مكافحة الإرهاب (المرتبةD-1 ومقر الوظيفة نيويورك) ورابط التقديم https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=155479&Lang=en-US، وينتهي التقديم في 28 أغسطس 2021.

• رئيس فرع ابتكار الخدمة العامة لدى دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (المرتبة D-1 ومقر الوظيفة نيويورك) ورابط التقديم https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=158130&Lang=en-US، وينتهي التقديم في 9 سبتمبر 2021

• مدير الشؤون السياسية لدى إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام - إدارة عمليات السلام - الهيكل المشترك (المرتبة D-2 ومقر الوظيفة نيويورك) ورابط التقديم https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=155639&Lang=en-US، وينتهي التقديم في 12 سبتمبر 2021

• مدير الشؤون الاقتصادية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (المرتبة D-2 ومقر الوظيفة جنيف) ورابط التقديم https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=143143&Lang=en-US، وينتهي التقديم في 15 سبتمبر 2021.

ودعت «الخارجية» إلى تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية في الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني التالي JOBS@MOFA.GOV.SA.