بلغ إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم، فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال سعودي حتى هذه الدفعة.

وعبَّرَ مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري عن خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليانه من دعم سخي للمواطنين في شتى المجالات التي من شأنها رفعة المواطن السعودي، حيث شهدت المملكة العربية السعودية في ظل قيادتهما تطورات اقتصادية وتنموية كبيرة، منها برنامج حساب المواطن الذي يهدف إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي إلى جانب تشجيع وتحفيز المواطنين على الاستهلاك الرشيد.

من جهته، أوضح المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن متوسط دعم الأسرة الواحدة أكثر من 989 ريالا لكل أسرة مستفيدة، وبلغ متوسط دعم الفرد المستقل 394 ريالا على مدى السنوات الماضية، وقدم البرنامج أكثر من 23 مليون خدمة تشغيلية على جميع منصاته الممثلة في «صوتك مسموع» و«مركز الاتصال» و«حساب خدمة المستفيدين» و«الحساب الرسمي للبرنامج» و«حساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر»، إضافة إلى مراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات، فيما تخطت أرقام البيانات التبادلية مع شركاء البرنامج أكثر من 9 مليارات عملية.

وأشار القحطاني إلى أن مبلغ دفعة شهر أغسطس بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال سعودي، فيما بلغت التعويضات نحو 10.5 مليون ريال، مبيناً أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر أغسطس، وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأوضح أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكل الذكـور المستقلون 57%، موضحاً أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، في ما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

يذكر أن برنامج حساب المواطن حصل على عدة شهادات وجوائز عالمية وإقليمية، تضمنت حصول البرنامج على بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS -الفئة السابعة- التابع للأمم المتحدة لعام 2021، كما حقق البرنامج شهادة الأيزو 2013: 27001 ISO لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية (LMS) والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي (IAS) والتي تحصل عليها في شهر يونيو من العام الحالي، إضافة إلى جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية لعام 2019، وكذلك شهادة الجودة ISO 9001 في أنظمة إدارة الجودة، وجائزتي مركز الاتصال العالمي عام 2018.