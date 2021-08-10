بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد لعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس محمد إدريس، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، اطراد الأمن والاستقرار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس محمد إدريس، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.