أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة (المفخخة) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر أمس من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين اللتين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.وأكد تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية؛ لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك المليشيا، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.