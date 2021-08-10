في انفراجة جزئية لصرف مستحقات الشباب السعودي العاملين في الحج، الذين تعاقدوا مع النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة، وذلك بعد تسليم عدد منهم شيكات بصرف مستحقاتهم المتفق عليها في العقود المبرمة بينهم وبين النقابة، تترقب مجموعة أخرى من الشباب صرف المستحقات خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد تأكيد مسؤولي النقابة العامة للسيارات بتسجيل أسمائهم ليتم الصرف لهم الأسبوع القادم.وأكد رئيس النقابة العامة للسيارات بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن الحربي، في وقت سابق صرف مستحقاق الشباب الذين حالت ظروف النقابة دون مشاركتهم في الحج خلال الأسبوع القادم.وقال الحربي لـ«عكاظ»: «العمل جار لمراجعة جميع الأسماء مع إدارة التشغيل والموارد البشريه لتسليم مستحقاتهم». ووعدت النقابة العامة للسيارات بمنطقة مكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام بصرف رواتب الشباب الذين حالت الظروف دون مشاركتهم في إرشاد الحافلات، الذين يتجاوز عددهم 200 شاب. ووعد الحربي في حينه بصرف مستحقاتهم.