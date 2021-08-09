أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحايل مبادرة (وجهٌ طليق ولسانٌ ليّن)، تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بحضور محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي.

وتم التدشين من خلال ندوة ألقاها الدكتور حسين النبيهي والشيخ محمد المهوس بحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ ونواب القبائل وعدد من الحضور، ضمن حزمة برامج أطلقتها الجمعية ضمن هذه المبادرة منها كلمات توجيهية في عدد من الجوامع والمساجد بالمحافظة وكذلك التصاميم والبروشورات والفيديوهات وترجمة هذه المبادرة لأكثر من ٦ لغات وتختتم هذه المبادرة بورشة عمل لموظفي جمعية تبصرة والمتطوعين.