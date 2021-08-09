نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 4577 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مناطق ومدن المملكة خلال الأسبوع الجاري، ضُبِط خلالها 604 مخالفات لأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة. وشملت الزيارات التفتيشية عدة قطاعات، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والتبغ ومشتقاته، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وعدم عرض الشهادة الضريبية، وكذلك عدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها حول العديد من المخالفات الضريبية في المحلات التجارية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 90 بلاغاً في ذات الفترة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرقها الرقابية والتفتيشية، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى مكلفيها من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وأي مخالفاتٍ ضريبية أخرى، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة (zatca.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.​