نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (878) جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة، جرى خلالها التحقيق مع (461) متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وأشارت الهيئة في بيان عبر «تويتر»، إلى إيقاف (207) مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام).

وأوضحت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.