بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للزميل قينان الغامدي. وقال الملك سلمان «تلقينا نبأ وفاة أختكم عائشة (رحمها الله)، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للزميل قينان الغامدي. وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة أختكم عائشة (رحمها الله)، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته».

ورفع الزميل قينان أسمى آيات التقدير والشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على مواساتهما، سائلا الله أن يحفظهما ويوفقهما لكل خير.