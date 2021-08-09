قبضت الجهات الأمنية المختصة على (10) مواطنين و(15) مقيمًا من الجنسية اليمنية و(3) مقيمين من الجنسيات (المصرية والباكستانية والبنغلاديشية) ونازح، بين العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبوا تنفيذ عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب، وضبط بحوزتهم ما يقارب (60) مليون ريال، و(101) كيلوغرام ذهب تقدر قيمته بـ(21) مليون ريال، والعمل على محاولة إيداعها في أحد البنوك المحلية تمهيدًا لتحويلها إلى خارج المملكة، وذلك بعد الجهود الأمنية في متابعة قضايا غسل الأموال والتعاملات المالية المشبوهة وتحويلها لخارج المملكة، حسب ما أكد المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.