انطلقت مبادرة «الإعلام الجامعي» وفقاً للاتفاقية بين جامعة الطائف والاتحاد السعودي للهجن لتدريب طلاب قسم الإعلام وعلوم الاتصال في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة. وبدأت المبادرة بعقد اجتماع تخلله استعراض المهام والواجبات التي يجب على المتدربين القيام بها بحضور المستشار الإعلامي للمهرجان هاني الشحيتان. وتهدف المبادرة لتعريف طلاب قسم الإعلام على أنشطة الاتحاد وتطوير مهاراتهم في رياضة الهجن. وتأتي هذه المبادرة خدمةً للجهتين حيث أكد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري في وقت سابق «تجديد تفعيل مبادرة تدريب طلبة قسم الإعلام وعلوم الاتصال التي وقعت مع الاتحاد السعودي للهجن، ونسعى في الجامعة إلى التنسيق المتكامل عبر العديد من المبادرات، التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة، وهذه المبادرة تعزيز لهذا التكامل بين الجهتين».

من جهته أشاد رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان ولي العهد محمد البلوي بهذه المبادرة وأن مشاركة طلبة قسم الإعلام بالمركز الإعلامي بالمهرجان ضمن المبادرات النوعية العديدة التي حرص رئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي على جهودها ودعمها وحظيت بنسختها السابقة بالعديد من الإشادات وكانت تجربة ناجحة ظهرت نتائجها من خلال تميز العديد من طلاب المبادرة وكذلك حصول بعضهم على فرص وظيفية في منصات إعلامية رائدة.