عقدت اللجنة التوجيهية الدائمة لمركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر اجتماعها السادس ⁩اليوم (الإثنين). وأصدرت عددا من القرارات منها تشكيل فريق من الهيئة الملكية ووزارة النقل وأمانة العاصمة المقدسة والمرور، لمعالجة مشكلة الطريق الدائري الرابع ووضع الحلول المناسبة ودراسة مقترح لفتح مسار من الطريق الدائري الرابع متجه إلى طريق السيل، وإعداد محضر يتضمن المحاذير والحلول، ورفعه إلى اللجنة المؤقتة لاتخاذ القرار المناسب وتشكيل فريق عمل من الهيئة الملكية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لبحث مشكلة تصريف السيول في ⁧‫ مكة المكرمة⁩ وإيجاد حلول هندسية للمشاكل التي تعاني منها الشبكة.