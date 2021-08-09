بدأت بوادر انفراج جزئي لمستحقات الشباب السعوديين العاملين في الحج عبر التعاقد مع النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة، وذلك بعد تسليم عدد منهم شيكات بمستحقاتهم المتفق عليها في العقد، فيما لا تزال مجموعة أخرى تترقب الصرف خلال الأسبوع القادم بعد الإشارة لهم من قبل مسؤولي النقابة العامة للسيارات بتسجيل أسمائهم ليتم الصرف لهم قريبا (الأسبوع القادم).

وأكد رئيس النقابة العامة للسيارات بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن الحربي في وقت سابق صرف مستحقات الشباب الذين حالت ظروف النقابة دون مشاركتهم في الحج خلال الأسبوع القادم. وقال الحربي لـ«عكاظ» إن العمل جار لمراجعة جميع الأسماء مع إدارة التشغيل والموارد البشريه لتسليم مستحقاتهم. ووعدت النقابة العامة للسيارات بمنطقة مكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام بصرف رواتب الشباب الذين حالت الظروف دون مشاركتهم في إرشاد الحافلات الذين يتجاوز عددهم ٢٠٠ شاب. ووعد الحربي في حينه بصرف مستحقاتهم. وكانت «عكاظ» تبنت شكوى الشباب السعودي في وقت سابق.