أكدت وزارة الصحة أهمية استقاء المعلومات الصحية من المصادر العلمية الموثوقة والرسمية، محذرة من الانسياق خلف الإشاعات والدعايات المضللة والمعلومات الخاطئة حول لقاحات كورونا التي لاتستند إلى أي أساس علمي أو طبي، مشيرةً إلى مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وأعلنت الصحة اليوم (الاثنين) إحصاء جديدا لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمن تسجيل (796) حالة مؤكدة وتعافي (557) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10,428) حالة منها (1393) حالة حرجة.

وبين الإحصاء أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (534312) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (515539) حالة، فيما سجلت (11) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (8345) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.