أعلنت وزارة الخارجية توفر وظيفة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برتبة P-4 في فيينا للجنسين.

وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة، وحرصا من وزارة الخارجية على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى إمكانية الحصول على معلومات إضافية من خلال زيارة الرابط التالي: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=155251.

ودعت «الخارجية» المتقدمين إلى تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني التالي: jobs@mofa.gov.sa