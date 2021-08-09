دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري بالزيت «استجابة 4»، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، وعدد من قيادات المركز.

واستمع أمير منطقة جازان إلى شرح مفصل حول الفرضية، والأدوار المتعلقة بالجهات المشاركة في التمرين، حيث يهدف التمرين إلى الوصول لأقصى درجات الجاهزية والتأهب، للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة، وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوّث بالزيت.

وأكّد أمير منطقة جازان أن دعم القيادة الرشيدة للعمل البيئي الذي يعكس الاهتمام بالإنسان ومكتسباته، ودورها الحيوي في الحفاظ على ثروات الوطن واستقراره اجتماعياً ونمائه اقتصادياً، عبر عمل دؤوب وملموس، لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة في منطقة جازان ومختلف مناطق المملكة.