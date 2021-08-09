حددت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدّسة الأول من شهر محرم موعداً لاستقبال طلبات استخراج تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج لموسم حج 1443، ويستمر التقديم حتى نهاية شهر رجب من العام الحالي.

ودعت اللجنة ملاك المساكن إلى مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصاريح للمباني أو تجديد التصاريح مؤكدة على ضرورة تطبيق الاشتراطات كافة واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.