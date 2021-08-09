صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي من توثيق مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج والاعتداء عليها بالضرب، فقد أصدر النائب العام أمراً بالقبض على المتهم المعني بالسلوك المُجرم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية واحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع وترصد كل السلوكيات المخلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم وما ينتهك حقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً، ولن تألو جهداً في إحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.