أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) إعطاء أكثر من 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى اليوم، وذلك عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وتجاوز عدد من تلقوا الجرعة الثانية من لقاحات كورونا 10 ملايين شخص، ما يشكل نسبة 29% من سكان المملكة البالغ إجماليهم 35,013,414 نسمة (حسب تعداد الهيئة العامة للإحصاء حتى منتصف عام 2020)، فيما تجاوز عدد من تلقوا الجرعة الأولى 20 مليون شخص.

ودعت «الصحة» الجميع إلى ضرورة التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاحات كورونا، للحفاظ على سلامة الفرد وحماية المجتمع.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا أمس (الأحد) أن اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» التي تم اعتماد إعطائها في المملكة 4 لقاحات، هي: فايزر بيونتيك، أكسفورد أسترازينيكا، موديرنا، جونسون.