تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لتعليم المنطقة وخطط استعدادات العودة الآمنة الحضورية للطلاب للعام الدراسي الجديد.جاء ذلك خلال استقباله في الإمارة بجدة أمس، مدير إدارة تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي.وشمل التقرير السنوي تفصيلًا عن الأعمال التي قدمتها إدارة تعليم المنطقة، التي نفذت برنامج تأهيل القيادات بواقع 4360 ساعة تدريبية، إلى جانب تقديم خدمات رعاية المستفيدين لـ27236 زائرًا وزائرة، وتأهيل وتدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية عبر 15 برنامجًا تدريبيًا، مستهدفًا 1756 منسقًا ومنسقةً، إضافة إلى تنفيذ 15020 ساعة تدريبية وفق النمو المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التنفيذية، وإنهاء 3480 اعتمادًا عبر بياناتي الوظيفية و91714 اعتمادًا عبر نظام فارس، وإغلاق 7402 تذكرة عبر برنامج تواصل، وتنفيذ برامج تدريبية «بيئة تعليمية آمنة» لـ1538 قائدًا وقائدة، وتصميم برنامج إلكتروني لمتابعة تنفيذ برامج الخطة التشغيلية، وتنفيذ 12 برنامجًا تدريبيًا من إدارة المراجعة ووحدة الالتزام، وتصميم نظام البوابة الذكية لإدارة الموهوبين استفاد منها 2683 طالبًا و3281 طالبة، بجانب تفعيل المنظومة الإلكترونية وبوابة لأجلكم والأيقونة الإلكترونية.