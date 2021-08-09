يأتي إعلان وزارة الحج والعمرة بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيّا اعتبارا من اليوم (الإثنين) لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريّا، ليؤكد اعتزاز المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين وعلى مدار العام رغم ظروف جائحة كورونا، والحرص على سلامة المعتمرين، الذين يفدون إلى الديار المقدسة من مختلف أنحاء العالم، وتقديم أرقى الخدمات، وأحدث البرامج، للتيسير على الزوار، وفق برنامج يأتي ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030.وجاء الإعلان منطلقا من حرص المملكة على تحقيق مصالح المسلمين، وتحقيق كل ما فيه نفع لهم، ويحافظ على سلامتهم، وإبعاد كل ما فيه أذى لهم وإضرار بهم، ليعودوا إلى بلدانهم فرحين مستبشرين بعد أن تمكنوا من أداء العمرة ونيل شرف زيارة الحرمين الشريفين.ووضعت وزارة الحج والعمرة خططا محكمة بحيث يكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة، وعملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان.