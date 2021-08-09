ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض أمس، مع وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.