تعزيزاً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها؛ بدأت أمس السبت 28 ذي الحجة 1442هـ أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة، بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جهته أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للعناية ببيت الله الحرام، مؤكداً أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف على تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملين على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات العالمية تنفيذاً لتوجيهات الحكومة.

يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف منذ إنشائه عام 1438هـ على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتوسعة السعودية الكبرى للمسجد الحرام، ومشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، إضافة إلى مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها، علما أن المكتب قد تولى الإشراف على أعمال الصيانة الدورية السابقة لعناصر الكعبة المشرفة التي تمت في شوال 1440هـ - يونيو2019.