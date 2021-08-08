فعّل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان خدمة العيادة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي كأول مستشفى على مستوى وزارة الصحة يشرع في تفعيل هذه الخدمة افتراضياً بدلا من تكبد عناء الحضور إلى مقر العيادة بهدف توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتلقيهم الخدمة افتراضياً بكل يسر وسهولة.

وتتضمن الخدمة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي للحالات المتوافقة على الزواج من دون وجود أي خطورة، ويلزم حضورهم للمشورة لإشعارهم بنتائج فحص ما قبل الزواج وهي الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين سليما والآخر حاملا أو مصابا بالأنيميا أو الثلاسيميا.

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة التحول الرقمي التي تشرع في تنفيذها إدارة المستشفى في مختلف الخدمات التي تسهل على المستفيدين الحصول عليها افتراضياً ومن دون أي عناء بما يتماشى مع خطة التحول الصحي ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج الزواج الصحي بمركز فحص ما قبل الزواج في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان أجرى فحص 589 عينة لبرنامج زواج السعوديين وفحص 230 عينة لبرنامج زواج السعوديين من غير السعوديين خلال الربع الثاني من العام 2021.