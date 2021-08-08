



أعاد إعلان وزارة الحج والعمرة رفع الطاقة الاستيعابية من المعتمرين إلى مليوني شخص شهريا الأمل إلى ملاك 500 شركة حج وعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بتعافيهم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم خلال العامين الماضيين. وجاء

اعلان وزارة الحج و العمرة عن رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد بدءا من أمس (الأحد) ليصبح عدد المعتمرين طوال فترة العمرة 16 مليون معتمر قريبا بمعدل مليون و800 ألف معتمر شهريا، وفق الاجراءات الاحترازية والوقائية المنظمة لذلك التي يتم العمل بها منذ البدء من فتح باب العمرة و بما يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة ووزارة الحج والقطاعات الاخرى ذات العلاقة.

ويأتي هذا الإعلان ليعيد الأمل إلى قلوب الملاك بعد أن تكبدت الشركات خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، حيث أشار عدد من ملاك الشركات إلى خسائر مليونية كبيرة تعرضوا لها مؤملين ان تعيد هذه الأعداد الأمل وتعوض الخسائر التي منيت بها الشركات.