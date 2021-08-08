أعلنت وزارة الداخلية إحصاء مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي، إذ تم رصد 21,967 مخالفة في الفترة من 1442/12/22 وحتى 1442/12/28.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7214)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3022)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2189)، ومنطقة القصيم بـ(2119)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1836)، ومنطقة حائل بـ(1818)، ومنطقة الجوف بـ(1331)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(666)، ومنطقة تبوك بـ(541)، ومنطقة الباحة بـ(334)، ومنطقة جازان بـ(316)، ومنطقة عسير بـ(314)، ومنطقة نجران بـ(267).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.