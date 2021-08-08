كشف الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس الخطوات التطويرية و الهيكلية الجديدة التي ستعمل بها الرئاسة. وأشار السديس إلى ان هذه الهيكلة الجديدة هي الأكبر من نوعها منذ إنشاء الرئاسة وهي تأتي للتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية الرئاسة ٢٠٢٤ والتي تهدف إلى التطوير والتجديد بشكل شامل كامل، وكذلك ضخ الدماء الشابة والذين بلغت نسبتهم في الرئاسة نحو ٩٥٪؜ في الوقت الذي كانت لا تتجاوز ٢٠٪؜ في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي يفتح لهم الآفاق ويعطيهم الفرصة كاملة ليقدموا عطاءهم وإبداعهم من أجل خدمة الوطن وضيوف بيت الله ومسجد نبيه وكذلك تهدف إلى تمكين المرأة، وإتقان الرقمنة وتجويد العمل، إضافة إلى مواكبة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعلن الدكتور السديس أن الهيكلة الجديدة تضم ٢٨ وكالة من بينها وكالة خاصة بالشؤون النسائية ووكالة للحوكمة ووكالات للخدمات الاجتماعية والتطوعية، وأخرى للتفويج وإدارة الحشود، وكذلك لقياس الأداء وغيرها من الوكالات الأخرى. كما أصدر السديس قرارا يقضي بتكليف أربعة مساعدين له وهم الدكتور سعد المحيميد والدكتور محمد الخضيري والدكتورة فاطمة الرشود والدكتورة العنود العبود، وكذلك تعيين عدد من الوكلاء المساعدين والوكيلات المساعدات، حيث تم تعيين ١٠ وكيلات مساعدات و ٢٣ وكيلا مساعدا.