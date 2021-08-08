هنأ أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، إدارة ومنسوبي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمناسبة حصول المطار على جائزة المركز الأول «كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط» لعام 2021.

وأشاد خلال زيارته للمطار اليوم، بالجهود والأعمال المتميزة التي تُقدمها الكوادر العاملة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والمستوى العالي للأداء، ما أسهم في هذا التميز الذي يواصل تحقيقه المطار للعام الثاني على التوالي، رغم الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وتعامل معها المطار باحترافية عالية وجهد ملحوظ، مُتمنياً سموه التوفيق والنجاح للجميع.

كما وجه أمير منطقة المدينة المنورة، الشُكر والتقدير، لوزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، ولرئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتطوير المطارات الدكتور إبراهيم الراجحي، وجميع العاملين بمناسبة الإنجاز المُستحق.

من جهته، ثمّن مدير سُلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إسماعيل يحيى كشكش، اهتمام أمير منطقة المدينة المنورة، ومتابعته المستمرة لأعمال المطار، لتقديم أفضل وأجود الخدمات للمسافرين والقادمين، وحرصه على تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لخدمة القادمين والمُغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وبيّن مدير المطار أنه ولله الحمد حقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وللعام الثاني على التوالي جائزة المركز الأول «كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط»، وفق النتائج التي أعلنتها منظمة سكاي تراكس العالمية Skytrax المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات، والذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم، مُشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي كشهادة على التزام العاملين في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بتقديم أفضل تجربة للمسافرين وتؤكد مستوى الريادة والتميز.