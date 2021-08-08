أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 731 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 620 حالة، ووفاة 14 حالة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 533,516 حالة، من بينها 10,200 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1405 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 514,982 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8334 حالة وفاة.
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