وقّعت بلدية الساحل، عقداً استثماريا لإنشاء وتشغيل فندق 4 نجوم بالواجهة البحرية بالحريضة مع إحدى الشركات. وأوضح رئيس بلدية الساحل المهندس عائض المحجاني، بأن المشروع الفندقي سيكون مدة عقده 35 سنة، وستتم إدارة المشروع من طرف شركة فندقية مميزة. وأشار إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4900 م2، وسيتكون من عدة طوابق، إضافة الى مطاعم ومقاه متنوعة. وتسعى البلدية من خلال العقد الاستثماري إلى الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية المقدمة لزوار المنطقة، فضلاً عن الإسهام في التوسع بالخيارات السكنية المعروضة للمستفيدين من خلال استقطاب استثمارات نوعية في المجال الفندقي بما يعزز إستراتيجية الأمانة وبلدياتها في تطوير منظومة التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص بالمنطقة، وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.