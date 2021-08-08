جدّدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، دعوتها لأولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم من خلال برنامج نور: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. وكانت شركة تطوير التعليم للنقل التعليمي، قد أعلنت أن الخدمة تتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب أو طالبة للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل، مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة، فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد. وأكدت الشركة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية في أسطولها، وخصصت الرقم 8001231000 لاستفسارات وخدمة المستفيدين.