أكد رئيس قسم البحوث العلمية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف الدكتور أنس بن عوف، أن مستشفى الصحة النفسية بالطائف أكمل 14 بحثاً علمياً خلال العام المنصرم 1442، تناولت جوانب مختلفة في الصحة النفسية، 7 منها تم نشرها فعلياً في مجلات محكّمة، و7 أبحاث تم قبولها للنشر من قبل اللجان المختصة.

كما كشف ابن عوف دراسة مسحية أجراها بمساعدة فريق بحثي من المستشفى، تناولت الآثار النفسية لجائحة كورونا على الممارسين الصحيين في محافظة الطائف شملت أكثر من 800 ممارس صحي في محافظة الطائف، وقد تم أخيراً قبولها للنشر، سبقتها دراسة مسحية أُخرى عن أثر الأمفيتامين على المظاهر السريرية لمرضى الفصام، وتم أيضاً قبولها للنشر.

وذكر أيضاً أن هناك 9 أبحاث علمية أخرى يجري العمل عليها حالياً ولاتزال في مراحل مختلفة، ومنها ما شارف على الاكتمال، ويأتي ذلك في إطار توجه إدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف بقيادة الدكتور فريد المالكي منذ بداية عام 1442 إلى تنشيط العمل البحثي وزيادة الإنتاج العلمي.

يذكر أن الخطة المعدة سلفاً للعام 1442 تتضمن نشر ما لا يقل عن 10 أبحاث علمية، وقد تم تجاوز العدد المخطط له بإجمالي 14 بحثا مكتملا و9 أبحاث يجري العمل عليها وكان ذلك نظراً لما يمتلكه رئيس قسم البحوث العلمية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف الدكتور أنس بن عوف والفريق المساند له من كفاءة عالية وحماس في تقديم كل ما هو مفيد للمجتمع واستغلال الفُرص المتاحة لإتمام أكبر عدد من الأبحاث العلمية ومحاولة الوصول بها للعالمية.