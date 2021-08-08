أعلنت وزارة الدفاع توفر 2181 وظيفة شاغرة، ترغب بشغلها بالكفاءات المميزة للعمل في المستشفيات العسكرية بالإدارة العامة للخدمات الصحية بالوزارة مبينة أن الأفضلية للسعوديين، وذلك في المناطق: الشمالية، الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية.

وشملت التخصصات المطلوبة: الطب (جميع التخصصات)، التمريض (جميع التخصصات)، الخدمات الطبية المساعدة، صيانة الطائرات، الجودة وسلامة المرضى، الموارد البشرية، الإدارة المالية، الخدمات المساندة، تقنية المعلومات، إدارة المشاريع، التخطيط والتطوير.

وأشارت إلى أن التقديم يكون عبر زيارة المنصة الموحدة للتوظيف على الرابط التالي: TALENTS.MSD.MED.SA، ويستمر حتى تاريخ 30 محرم 1443 الموافق 7 سبتمبر 2021.