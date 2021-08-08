تمكن فريق طبي يضم أطباء من جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من ترميم وجه شاب ثلاثيني «مقيم» تعرض لإصابات متعددة في عظام الوجه إثر حادثة مرورية.

وأوضحت صحة بيشة، أن المريض نُقل إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة من أحد المستشفيات الطرفية بعد تعرضه لحادثة مرورية وهو في حالة خطيرة وكان يعاني من إصابات متفرقة في الرأس والوجه ويعاني من أمراض وراثية سببت له انخفاضا حادا في خضاب الدم.

حيث تم على الفور تشكيل فريق طبي متكامل وبعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية، تبين وجود تهشم في عظام الوجه وكسور متعددة في عظم الوجنة الأيسر وكسر في الفك السفلي وجروح متهتكة في الوجه وتم تجهيز المريض لغرفة العمليات وذلك بإجراء العملية لتثبيت وترميم كسور الوجه وخياطة جروح الوجه تجميلياً، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة وتم خروجه من المستشفى وأعطي موعد متابعة في العيادة لمتابعة حالته الصحية.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض حجلا طبيب مقيم في جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين.