استعرض وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أخيرا، مع وزير الدولة الياباني لسياسات العلوم والتقنية إنوي شنجي، تعزيز الأبحاث المشتركة بين الجامعات في البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات سياسات العلوم والتقنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث المتميزة في اليابان.وتناول اللقاء مشاركة المملكة في منتدى العلوم والتقنية في المجتمع (STS Forum) لعام 2021، وزيادة أعداد الطلبة اليابانيين الدارسين في السعودية، وسعي وزارة التعليم لزيادة الابتعاث إلى الجامعات اليابانية المتميزة.حضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي د. صالح القسومي، ووكيل الوزارة للبحث والابتكار د. ناصر العقيلي، ووكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي الدكتور عبدالرحمن العمري، ووكيل جامعة دار العلوم للتخطيط والتطوير الدكتورة ابتسام العثمان.