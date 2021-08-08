نجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف في القبض على مواطن أجهز على زوجته بعد أسبوع من الزفاف بتهشيم رأسها بحجر على طريق الحوية - الطائف، ويجري حالياً إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وطبقاً للتفاصيل، فإن الزوج كان عائداً برفقة زوجته (المغدورة روان الغامدي) من إحدى المحافظات في طريقه للطائف، وعند وصولهما إلى قرب سياج أوقف المركبة وضرب زوجته بحجر صخري وتركها مضرجة بدمائها وغادر الموقع بسيارته.وتلقت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر بلاغاً من عابرين عن وجود فتاة وسط بركة من الدماء على جانب الطريق، وجرى تشكيل فريق أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الطائف للوصول إلى الجاني الذي أغلق هاتفه وتوارى عن الأنظار ونجحت الأجهزة الأمنية في تتبع المركبة ومواصفاتها.وتبين أنه يتردد على منطقة «الزيمة» بمكة المكرمة ليتم استيقافه وضبطه دون مقاومة، ومن المنتظر إحالته إلى الفحص عن السموم وعن حالته الصحية.وكان المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أوضح أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً بتاريخ 25/‏‏‏‏12/‏‏‏‏1442 عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، واتضحت وفاتها وهروب الجاني من الموقع. وتم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.