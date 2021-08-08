أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية التي تقام في قاعات وقصور الأفراح، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وأرجعت الوزارة استمرار التعليق إلى بعض الأسباب تمثلت في عدم اكتمال التحصين بالجرعة الثانية، والسعي لتخفيف انتشار الجائحة والحد من آثارها، فضلاً عن تسجيل المناسبات نسب تفشٍ عالية للفايروس، ووجود المتحورات.

وأشارت إلى أن المخاطر تتمثل في الحضور اللافت لكبار السن وارتفاع نسبة الخطر فيما يتعلق بالفئات العمرية المتقدمة، وسرعة تفشي الفايروس في الاجتماعات الواسعة، فيما يصعب التحكم في لبس الكمامات وإحكام الرقابة على كامل الحضور وتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي.