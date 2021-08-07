أكدت أرامكو السعودية أنها تعمل على إصلاح عطلٍ فنيٍ في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، الذي أدّى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم، جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات القادمة.